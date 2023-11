Ce etnie are Dana Budeanu Ce etnie are Dana Budeanu Dana Budeanu este una dintre cele mai urmarite vedete autohtone pe rețelele de socializare. Cel puțin din anul 2019 incoace, postarile și filmulețele ei au devenit virale in mediul online. Designerul are aproape 500 000 de urmaritori pe Instagram si aproximativ 130 000 pe contul oficial de Facebook. Și contul ei de YouTube are cam 265 000 de abonați și foarte multe vizualizari. Ea este extrem de vocala atunci cand vine vorba despre mediul social sau politic, dar rareori vorbește despre ea. Din acest motiv, se știu puține lucruri despre trecutul sau viața ei privata. In… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Toma, membru CNA, a declarat ca se extind reglementarile care se aplica pentru TV si Radio si asupra spatiului digital, respectiv platfomele Facebook, YouTube, Instagram. El a precizat ca probabil ca in viitorul apropiat, CNA va detine o calitate speciala, de ”trusted partner” de partener investit…

- Mircea Toma, membru in Consiliul National al Audiovizualului, a declarat luni ca de cateva luni s-a modificat legea, pentru a transpune o Directiva UE, care extinde reglementarile care se aplica pentru TV si Radio si asupra spatiului digital, respectiv platfomele Facebook, YouTube, Instagram. El a precizat…

- Mircea Toma, membru in Consiliul National al Audiovizualului, a declarat luni ca de cateva luni s-a modificat legea, pentru a transpune o Directiva UE, care extinde reglementarile care se aplica pentru TV si Radio si asupra spatiului digital, respectiv platfomele Facebook, Youtube, Instagram. El a precizat…

- Meta a inceput sa trimita mesaje utilizatorilor de Facebook și Instagram din Romania, in care le condiționeaza utilizarea rețelelor sociale de plata unui abonament lunar sau de acordul explicit pentru vizionarea de reclame.„Pentru a folosi in continuare Facebook, trebuie sa alegi o opțiune. Legislația…

- Mai exact, in 2023 varsta medie de la care copiii stau pe internet a scazut la 8,2 ani, fiind mai scazuta la respondenții sub varsta de 12 ani (6,8 ani vs. adolescenți 9 ani), la cei de gen masculin (7,8 ani, comparativ cu 8,5 in cazul fetelor) și la copiii care locuiesc in mediul urban (7,7 ani, comparativ…

- Ce studii internaționale are Dana Budeanu Dana Budeanu se bucura de o popularitate foarte mare in mediul online. In ultimii ani, multe dintre postarile și filmulețele ei au devenit virale pe social media. Designerul are aproape 500 000 de urmaritori pe Instagram si aproximativ 130 000 pe contul oficial…

- Rețeaua chineza de socializare Tik Tok anunța ca s-a conformat cerințelor Uniunii Europene (UE) privind dezinformarea, in urma atacaului Hamas asupra Israelului, și susține ca a eliminat „conținutul și conturile cu caracter violent”, potrivit BBC.Intr-o scrisoare adresata vineri companiei, UE i-a cerut…

- Mircea Bravo are 34 de ani. A terminat Dreptul, fapt care l-a ajutat sa „judece” bine ce are de gand sa faca de atunci incoace. Acum 10 ani a inceput cu glumițe și prank-uri (farse – na.), ulterior dezvoltandu-le in scheciuri umoristice care implicau și actori profesioniști. L-a ajutat și tanti Lenuța…