- China este un depozit de ințelepciune și secrete care te pot ajuta sa traiești mult și sanatos. Uneori, doar parul grizonat poate fi un indiciu de varsta reala. Desigur, cosmeticele bune te pot ajuta sa arați mai proaspat, dar este important sa-ți susții corpul și din interior. Iata cateva secrete...…

- Un studiu recent, condus de oameni de stiinta din China, a constatat ca bacteriile prezente in celulele tumorale contribuie la relocarea cancerului, in procesul de metastaza, si promoveaza supravietuirea acestora in cursul progresiei tumorii, informeaza vineri agentia Xinhua. Fii la curent…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Rusia a precizat ca se bazeaza pe China pentru a o ajuta sa faca fata efectelor sanctiunilor occidentale asupra economiei si ca va folosi yuanul chinez din rezervele sale valutare dupa ce i-a fost blocat accesul la rezervele de dolari si euro. Directorul general al Biroului de Securitate Nationala,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ''a descris implicatiile si consecintele in cazul in care China ofera sprijin material Rusiei in timp ce aceasta duce un atac brutal asupra oraselor si civililor ucraineni'', afirmatie facuta intr-o videoconferinta cu omologul sau chinez, Xi Jinping, a declarat, vineri,…

- China ”nu va ataca niciodata Ucraina”, dimpotriva, va ajuta statul ucrainean, in special din punct de vedere economic, a declarat ambasadaorul Chinei in Ucraina, potrivit unui comunicat de presa al guvernului regional din Liov, citat de News.ro. „China nu va ataca niciodata Ucraina. Vom ajuta, mai ales…

- Ambasadorul chinez la Kiev, Fan Xianrong, a declarat ca țara sa nu va ataca niciodata Ucraina, ci, dimpotriva, o va ajuta, in special pe plan economic - scrie Ukrainska Pravda, scrie Rador. "China nu va ataca niciodata Ucraina, noi va vom ajuta, in special in direcția economica. Intr-un an, țara noastra…

- Ambasada Chinei in Statele Unite a exprimat preocupari in legatura cu razboiul din Ucraina si a anuntat ca depune eforturi pentru a evita escaladarea confruntarilor militare, informeaza BBC News si agentia Reuters.