Ce este un aspirator nazal pentru bebeluși și de ce este necesar? In trusa de prim-ajutor a fiecarei mame exista o mulțime de medicamente și gadgeturi care pot ajuta impotriva tusei, a curgerii nasului, a febrei etc. Sa vorbim despre unul dintre cele mai importante dispozitive pentru ingrijirea bebelușilor: un aspirator nazal. Ce este un aspirator nazal? Un aspirator nazal este un dispozitiv conceput pentru a curața cavitatea nazala a bebelușului de mucus. Atunci cand efectuezi procedurile zilnice de igiena in ingrijirea unui nou-nascut, nu trebuie sa uiți de nas. Daca un bețișor de bumbac este potrivit pentru igiena zilnica, el nu funcționeaza insa cu un nas… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

