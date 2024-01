Ce este si cum a aparut romul La ce te gandesti cand auzi de Captain Morgan La povesti cu pirati si la bautura ta preferata Te ai intrebat vreodata care este istoricul acestei bauturi Ia o pauza din ce faci si descopera lucruri pe care poate ca nu le stiai.Fie ca iti place sau nu romul, sigur ai auzit de Captain Morgen sau de alte branduri celebre de rom. Iar pentru ca, de obicei, fiind atat de obisnuiti cu ceea ce ne inconjoara, uitam sa ne adresam intrebari simple, venim in intampinarea acelor momente in care suntem curios ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

