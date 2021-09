O pentagrama este o stea cu cinci colțuri desenata cu ajutorul a cinci linii drepte. Cuvantul provine din limba greaca, unde πεντάγραμμον (pentagrammon), inseamna “cu cinci linii”. Simbolizeaza cele 5 zeitați Wicca. Pentagrama in sine este antica, dar semnificațiile adanci pe care noi le știm sunt destul de recente. Așa dupa cum veți citi a fost folosita in multe moduri și semnificațiile s-au modificat radical. Prima folosire a pentagramei a fost descoperit de istorici in jurul anului 3500 i.Hr. intr-un oraș numit Ur, in vechea Mesopotamie. Au fost folosite ca ornamente pentru oale și sunt legate…