Ce este o procură și care este rolul ei? Procura este un inscris realizat pentru a atesta imputernicirile oferite de catre o persoana reprezentata, unuia sau mai multor reprezentanți. Prin procura, se deleaga de fapt dreptul unei persoane in calitate de reprezentant de a incheia acte juridice in numele și in contul unei alte persoane pe care o reprezinta. Mai pe ințelesul tuturor, procura este un document legal prin care se materializeaza dorința persoanei reprezentate de a permite reprezentantului sau reprezentanților sai sa acționeze in locul sau. Destinatarul unei procuri este un terț care, citind cuprinsul ei poate deduce limitele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi caini de lupta din rasa Cane Corso, caini care au stapan, au atacat o femeie la Lacul Morii, in apropiere de locul unde o alta femeie fusese omorata acum cateva saptamani. Din fericire, femeia care a fost atacata de cei doi Cane Corso a reușit sa se salveze. Incidentul a fost relatat de Administrația…

- O femeie, care iși plimba cainele pe digul de la Lacul Morii, a fost atacata de doi caini de lupta, din rasa Cane Corso, care fugisera din curtea unui locatar și hoinareau nesupravegheați pe camp. Potrivit unei postari a Autoritații pentru Supravegherea și Protecția Animalelor,atacul a avut loc in seara…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,2 care a avut loc luni dupa-amiaza in zona seismica Gorj nu are nicio legatura cu cele care se produc in Turcia,... The post Seful Institutului pentru Fizica Pamantului: Cutremurul din Gorj nu are legatura cu Turcia appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Mai multe balene au esuat pe coastele din nordul Ciprului, au anuntat vineri autoritatile, existand posibilitatea ca animalele sa fi fost afectate de cutremurele masive care au lovit saptamana aceasta tarile invecinate Turcia si Siria, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Din verificarile efectuate pana la momentul actual, printre victime nu exista cetațeni moldoveni raniți sau spitalizați in urma cutremurului devastator, produs in aceasta dimineața in Turcia.

- Un tanar de 21 de ani a fost impuscat de politisti, dupa ce masina de teren in care se afla nu a oprit la semnalele agentilor, fiind urmarita de acestia prin judetul Suceava. La un moment dat, masina de teren a ajuns pe un drum forestier greu accesibil, politistii fiind nevoiti sa se opreasca, dupa…

- Polițiștii bucureșteni au pus, marți, in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara in Capitala, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si inselaciune, in urma caruia a fost reținuta o persoana in varsta de 54 de ani, „cunoscuta cu preocupari de natura infractionala”.…