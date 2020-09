Stiri pe aceeasi tema

- Noviciok, agentul chimic despre care Germania spune ca a fost folosit pentru a-l otravi pe Alexei Navalnii, cel mai cunoscut oponent al presedintelui rus Vladimir Putin, aflat in coma intr-un spital din Berlin, a fost dezvoltat in Uniunea Sovietica in anii 1970-1993.

- Casa Alba s-a declarat miercuri "foarte tulburata" de rezultatele testelor efectuate in Germania care confirma ca Aleksei Navalnii, opozant fervent al lui Vladimir Putin, a fost otravit in Rusia, relateaza AFP. "SUA sunt foarte tulburate de rezultatele anuntate astazi. Otravirea lui Aleksei Navalnii…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut o poziție tranșanta referitoare la situația opozantului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, care a fost otravit, potrivit Berlinului, cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok."Condamn cu fermitate otravirea liderului opoziției ruse #Navalny cu gazul nervos…

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA. Analizele toxicologice de sange efectuate in cadrul unui laborator militar german au…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut luni Rusiei sa investigheze presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii si ca vinovatii in acest caz sa raspunda in fata legii, relateaza Reuters.''Cei responsabili trebuie identificati si trasi la raspundere'', a declarat Merkel a declarat…

- Oficialii Ministerului Sanatatii din regiunea siberiana unde criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, este tratat au declarat vineri ca un laborator de politie a gasit pe parul si pe mainile acestuia o substanta chimica de natura industriala, relateaza Reuters.Anterior, Alexander Murakhovsky,…

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.