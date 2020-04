Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea a discutat cu Alexandru Volacu, conferențiar universitar la Universitatea Bucuresti, care a scris recent un material intitulat "Tragedia triajului. Despre etica alocarii resurselor medicale limitate in timpul COVID-19". Acesta a studiat felul in care a procedat Italia in momentul in care…

- Autoritațile ne obliga sa stam in casa și sa ieșim doar pentru a face cumparaturile necesare, dar jurnaliștii de televiziune fac parte dintre cei care trebuie sa mearga la munca și in condiții de carantina totala. Știriștii PRO TV ne-au povestit cum lucreaza și cum se descurca in aceste condiții dificile.…

- Se prefigureaa ca, la inceputul saptamanii viitoare, Romania va intra in scenariul 4 in ceea ce privește pandemia de coronavirus. Cum vor proceda autoritațile și cum trebuie sa se comporte populația fața de restricțiile care se vor inaspri, a vorbit fostul vicepremier Gabriel Oprea, la Realitatea PLUS.”Important…

- Medicul epidemiolog care aeradicat coronavirusul aproape complet in Coreea de Sud esteconsiderat erou național. Jung Eun-kyeong este șefa Centrul pentruBoli si Preventii iar autoritațile coreene considera caadministrat foarte eficient criza. Coreea de Sud a aplicat strategiatestarii in masa, iar numarul…

- "Am vazut oameni care continua sa iasa la baruri, terase. Toate sunt pline. Parinții sunt cu copiii la plimbare, se plimba in parcuri. Oamenii nu conștientizeaza riscul la care se expun. Cand se umplu magazinele cu marfa, in doua ore nu mai este nimic. Piețele și supermarketurile sunt…

- "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului.…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Pe 1 februarie expira termenul la care Romania poate trimite catre UNESCO scrisoarea prin care sa ceara ca Rosia Montana sa intre in patrimoniul mondial. Daca termenul este depasit, dosarul nu va putea fi discutat la vara, la reuniunea forului international. Proiectul minier Rosia Montana a fost blocat…