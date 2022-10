Ce este mai exact zeolitul? Zeoliții sunt compuși naturali asemanatori argilei, care provin din depozite de pamant vulcanic produse in urma interacțiunii dintre cenușa și roci vulcanice cu apa subterana. Natura lor poroasa a fost cristalizata și dezvoltata de-a lungul unei perioade lungi de timp in bazinele lacurilor și in bazinele marine. Exista peste patruzeci de tipuri diferite de zeolit, care acționeaza ca agenți de filtrare și site moleculare utile pentru eliminarea diverșilor poluanți și metale grele din atmosfera, pamant și apa. Zeolitul poate fi colectat sau exploatat și utilizat sub forma de pulberi fine pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

