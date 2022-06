Iarba fiarelor este o planta imaginara, ce are un corespondent in realitate, dar fara nicio legatura cu legendele tesute in jurul ei. Utilizata cu maxima precautie in medicina naturista, planta poate avea efectge benefice, dar in cantitati foarte mici, fiind extrem de toxica. In schimb, legendele tesute in jurul ei o fac sa para cu adevarat o planta magica.