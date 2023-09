Stiri pe aceeasi tema

- Hexahidrocanabinol (HHC) este un drog care a aparut pe piața in anul 2022 și a devenit extrem de popular in randul consumatorilor de canabis. Aceasta substanța halucinogena se vinde lega, la liber, in țigarile pentru vapat, asta pentru ca producatorii au speculat o lacuna legislativa și introduc cantitatea…

- Gica Popescu a facut calculele pentru calificarea Romaniei la EURO. Romania se afla pe locul 2 in clasament, cu un punct peste Israel. Pana la confruntarea dintre cele doua, Romania va juca cu Belarus si Andorra in octombrie. Gica Popescu e de parere ca Romania nu are voie sa faca niciun pas gresit…

- Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea (55 de ani), crede ca schimbul de generații care se face la prima reprezentativa a Israelului este un lucru de care se teme inaintea meciului „tricolorilor” cu naționala pregatita de Alon Hazan (55 de ani). Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie,…

- Garda de Mediu Constanta a anuntat ca nu a permis intrarea in tara a peste 1.100 de butelii incarcate cu gaze fluorurate cu efect de sera, care nu respectau legislatia. Garda de Mediu a anuntat marti, ca marfa venea din Turcia si era destinata unei firme din Brasov. “Garda de Mediu Constanta nu a permis…

- Eran Zahavi (36 de ani), atacantul cu 33 de goluri in 70 de selecții la naționala Israelului, nu va fi convocat pentru meciul de la București din preliminariile Euro 2024. Jucatorul lui Maccabi Tel Aviv s-a certat cu șefii federației și va fi o mare absența pentru israelieni. Veste buna pentru naționala…

- Senate President Ciuca: No nation can tackle the global climate crisis aloneNo nation can tackle the global climate crisis alone, Senate President Nicolae Ciuca said on Tuesday. CITESTE SI Gov't borrows RON 27.5 million on Tuesday in addition to Monday's auction 15:43 5 No place for hate or intolerance…

- Fenomen periculos printre fetele sub 12 ani din Romania și din intreaga lume. Un studiu recent arata ca multe fete de gimnaziu se machiaza aproape in fiecare zi ceea ce duce, in timp, la o stima de sine scazuta. Psihologii spun ca aceste fete vor crește cu probleme de comportament și vor fi permanent…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca va dispune retragerea de pe piata a unui aparat care pretinde ca analizeaza nivelul de nitrati si nitriti din lume si fructe, a anunțat presedintele ANPC, Horia Constantinescu, afirmand ca nu exista o acreditare a aparatului si…