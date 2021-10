Ce este entropia? De ce guvernează trecerea timpului? In timp, entropia unui anumit sistem va creste in mod inevitabil. Dar ce este entropia? Și in ce domenii este utila? Și cum poate fi legata entropia unui sistem cu direcția in care au loc transformarile din cadrul acelui sistem? Cu alte cuvinte, cum poate determina entropia direcția de curgere a timpului? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

