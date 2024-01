Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu mere este un plan de alimentație care pune accentul pe consumul de mere ca o metoda de a pierde in greutate și de a imbunatați sanatatea. Merele sunt cunoscute pentru conținutul lor ridicat de fibre și un numar scazut de calorii, ceea ce le face o opțiune populara in dietele de slabire. Iata…

- In ultimele zile, in mai multe zone ale orașului Chișinau se simte un miros intens de fum, ceea ce creaza un discomfort respirator locuitorilor capitalei. In acest context, Agenția de Mediu informeaza ca la 28.12.2023 au inceput sa fie inregistrate concentrații semnificative ale poluanților de dioxid…

- Atunci cand temperaturile scad, corpul nostru incearca sa iși mențina temperatura interna la un nivel optim. In absența caldurii adecvate, sistemul nostru de termoreglare intra in alerta. Consecințele pot fi multiple, de la probleme minore precum mainile și picioarele reci, pana la afecțiuni respiratorii…

- Cu siguranța și tu te-ai intrebat macar o data in viața care este necesarul zilnic de proteine. Ei bine, specialiștii vin cu toate raspunsurile pentru a avea parte de o de alimentație pentru o dieta echilibrata.

- Specialiștii spun ca uleiul clasic poate fi inlocuit cu alternative mult mai sanatoase, care poate fi folosit la prajit ori in salate, asta pentru ca nu au atat de multe grasimi. De aceea, uleiurile vegetale bogate in grasimi nesaturate pot fi o varianta ideala.

- Pachetul de modificari fiscal bugetare asumate de Guvernul Ciolacu, mai exact Legea 296/2023, lovește in 2024 și in profesiile liberale, deținatorii de PFA sau PFI.. Persoanele care se incadreaza intr-una dintre acest categorii trebuie sa țina cont de noile modificari. Modificarile fiscal-bugetare in…

- Specialiștii spun ca nu este atat de greu ca o persoana sa scape de kilogramele in plus, daca ține cont de cateva reguli simple, mai ales in prima parte a zilei. De aceea, studiile arata ca nu este bine sa sari peste micul dejun, dar și sa te hidratezi.