Ce este chiulasa unei mașini și la ce folosește aceasta Intr-o era in care trendul electrificarii a cuprins intreaga industrie auto exista inca pe piața suficient de multe mașini cu motoare cu ardere interna. Proprietarii automobilelor convenționale trebuie sa știe totul sau aproape totul despre acestea pentru a putea face fața cu brio situațiilor in care se defecteaza una sau mai multe piese, mai ales cand vine vorba despre cele esențiale. Cuprins: Ce este chiulasa unei mașini Ce rol are chiulasa unei mașini Ce este garnitura de chiulasa Una dintre aceste componente cruciale pentru ca un motor cu combustie interna sa funcționeze corect este chiulasa.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de masini vechi ar putea primi un bonus de la stat si de la autoritatile locale pentru a-si radia automobilele fara sa fie obligati sa-si cumpere altele noi, asa cum se intampla in programul Rabla, a anuntat ministrul Mediului, Tanczos Barna. El a spus ca masura ar putea intra in vigoare…

- Simeringul, cunoscut și sub numele de semering, reprezinta o ccomponenta foarte importanta in mai multe sisteme. In cazul motorului unei mașini, acesta se numește simering de arbore cotit. Denumirea sa provine de la numele celui care a inventat-o. Este vorba despre inginerul austriac Walther Simmer,.…

- Un bloc de cinci etaje din Constanța, aproape de intrarea in Mamaia, a fost evacuat miercuri seara, dupa ce ultimul etaj a fost cuprins de fum, Apelul la 112 a fost facut la 112. Mai multe mașini de pompieri au fost trimise imediat la blocul respectiv, o cladire de cinci etaje cu o singura scara. Locatarii…

- Necesitatea de a face reparatii la masina este inevitabila uneori, chiar si atunci cand ai senzatia ca totul este in regula cu aceasta. Fie ca este vorba despre o simpla pana, despre probleme la motor sau poate chiar ti-a agatat cineva oglinda retrovizoare in parcare si nu poti circula asa, cert…

- Cand ai citit ultima data o carte sau un articol substanțial intr-o revista tiparita? In ultima vreme, obiceiurile de lectura ale oamenilor se concentreaza mai mult pe Instagram sau Facebook ori știri rapide pe care le deruleaza ușor pe telefon. Din pricina vieții aglomerate pe care o ducem, puțini…

- Pregatirea mașinii pentru sezonul de iarna nu inseamna doar o inspecție tehnica amanunțita sau echiparea acestuia cu anvelope de iarna . Pentru a fi scutit de orice surprize neplacute, atunci cand iți faci bagajele și le așezi in portbagaj lasa intotdeauna loc și pentru lucruri care par marunte la prima…

- Cum scapi de mirosurile neplacute din baie? Poți improspata spațiul și sa creezi o atmosfera primitoare cu cateva trucuri ușoare. Produsele de curațenie din comerț lasa un reziduu chimic gros in aer. In loc sa maschezi mirosurile neplacute, neutralizeaza-le folosind produse de curațenie naturale pe…

- Cand vine vorba despre intreținerea mașinii personale, proprietarii se ingrijesc sa schimbe uleiul și filtrele la termenele recomandate, sa verifice periodic presiunea in anvelope sau sa efectueze anumite reparații. Dincolo de toate aceste lucruri șoferii ar trebui sa se mai preocupe și de aspectul…