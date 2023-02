Ce este ChatGPT și ce poate să facă Ce este ChatGPT și ce poate sa faca. Se tot vorbește despre tehnologia ChatGPT, insa ce poate mai exact sa faca aceasta și cat de utila este in viața de zi cu zi? Concret, ChatGPT este un software conceput pentru a imita o conversație de tip uman pe baza indicațiilor utilizatorului. Ce este ChatGPT și ce poate sa faca ChatGPT folosește inteligența artificiala pentru a conversa cu utilizatorul. Aplicația a impresionat prin acuratețea raspunsurilor și versatilitatea lor. Totodata, chatbotul poate genera text lizibil la cerere, precum și imagini și videoclipuri inedite pe baza a ceea ce au invațat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- Un judecator din Columbia a folosit aplicatia ChatGPT, careia i-a pus intrebari legate de legislatie, pentru a se pronunta asupra unui caz privind un copil cu autism care cerea scutirea de la plata unor terapii, informeaza Agerpres. „Acest lucru deschide perspective imense, astazi poate fi ChatGPT,…

- In ultima perioada, o noua aplicatie face furori in randul tinerilor. ChatGPT este un model de inteligenta artificiala la care elevii si studentii apeleaza pentru a-si rezolva temele fara a depune niciun efort. Pentru a intelege care este situatia in Sibiu, reportaerii oradesibiu au vorbit cu mai multi…

- ​Șeful Microsoft a spus la summitul de la Davos ca planul este ca programe de AI precum ChatGPT sa fie integrate in toate produsele companiei. Microsoft a investit și va mai investi in OpenAI, compania care a dezvoltat chatbot-ul despre care s-a vorbit enorm la final de 2022.

- Microsoft este in discuții pentru a investi 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania deținatoare a software-ului de inteligența artificiala ChatGPT, ca parte a finanțarii care va duce la o evaluare a firmei de 29 de miliarde de dolari, relateaza publicația Semafor, ce citeaza persoane familiare cu…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…

- Recent, OpenAI, startup-ul de inteligența artificiala fondat de miliardarul Elon Musk, a lansat programul ChatGPT, un „partener de conversație” capabil sa iți raspunda la tot felul de intrebari. Așa ca ne-am zis sa vedem și noi cum funcționeaza și am provocat chatbot-ul sa ne dea cateva idei de afaceri…

- Luna aceasta, Jeremy Howard, un cercetator in domeniul inteligenței artificiale, i-a prezentat fiicei sale de 7 ani un chatbot online numit ChatGPT, anunța dnyuz.com. Acesta fusese lansat cu cateva zile inainte de OpenAI, unul dintre cele mai ambițioase laboratoare de inteligența artificiala din…