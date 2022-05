Ce este boala Wilson? Simptome, cauze și tratament Ficatul unei persoane care sufera de boala Wilson nu elibereaza cuprul in bila, asa cum ar trebui, si, pe masura ce cuprul se acumuleaza in ficat, organul incepe sa deterioreze. Cand acumularea devine toxica, ficatul elibereaza cuprul direct in fluxul sanguin, care il transporta in intreg organismul. Acumularile de cupru determina leziuni ale rinichilor, creierului si ochilor. Netratata, boala Wilson duce la deteriorare severa a creierului, insuficienta hepatica si deces, conform reginamaria.ro. Simptome Boala Wilson este prezenta la nastere, dar simptomele apar de obicei intre 6 si 20 de ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

