Stiri pe aceeasi tema

- La final de cursa, Irina Fodor i-a așteptat pe concurenți cu cele trei cufere „periculoase”. Echipa care a ajuns pe ultimul loc a fost nevoita sa aleaga unul dintre acestea care pot ascunde ori o figurina de aur, ori una roșie.

- Nelu Cortea și Catalin Scarlatescu au avut parte de un schimb neașteptat de replici in semifinala America Express, de pe 13 martie 2023. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure in timpul unei probe, iar Irina Fodor s-a simțit nevoita sa dea un avertisment.

- Irina Fodor a venit cu vești neașteptate in prima zi din Guatemala. Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au avut parte de noi provocari in ediția din aceasta seara. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin obstacole nebanuite, care le-au dat de furca.

- Irina Fodor a dat startul ultimei etape din Mexic in ediția America Express difuzata de Antena 1 aseara, de la ora 20:00, provocandu-i pe concurenți la o intrecere atent monitorizata pentru amuleta și Joker.

- In ediția 12 a emisiunii America Express de la Antena 1, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansa. Irina Fodor a dezvaluit ce misiune emoționanta a pregatit, in ultima zi din cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- Concurenții au facut tot ce le-a stat in putința pentru a obține prima imunitate din a doua etapa America Express - Drumul Aurului. Cele 9 echipe au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, insa doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și puțin timp de…

- In ediția America Express difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la 20:30, concurenții se lupta pentru caștigarea primei imunitați de pe Drumul Aurului, pentru care au de indeplinit cateva misiuni solicitante. Imunitatea le aduce beneficiile cele mai ravnite: hotel, bani, mașina, mancare și vacanța!…

- Dupa experiența de la Asia Express – Drumul Imparaților, Irina Fodor continua aventura alaturi de echipa celui mai așteptat reality show din Romania, pașind pe Drumul Aurului, la America Express.