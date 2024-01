Atenție mare cand pleci la drum! Șoferii trebuie sa se asigure ca au portbagajul mașinii echipat cu tot ce este necesar, pentru a nu ramane fara talon. Afla ce nu ar trebui sa lipseasca niciodata din mașina ta și la ce trebuie sa fii atent. Ce sa ai in portbagaj iarna In sezonul rece, utilizarea […] The post Ce e obligatoriu sa ai in portbagaj atunci cand ninge. Asa trebuie echipata masina pentru a nu ramane fara talon appeared first on Playtech Știri .