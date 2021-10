Ce e nou pe Netflix: Toate filmele și serialele ce apar în octombrie Vine frigul așa ca luna octombrie se anunța numai buna pentru a te bucura de numeroasele lansari ale Netflix, care anunța noi filme și seriale ce merita vazute.



Poți începe cu: You: Sezonul 3, unde îl întâlnim pe Joe, crescându-și acum copilul alaturi de Love, dar cu inima parând sa bata pentru altcineva; Locke & Key: Sezonul 2, un nou capitol din uimitorul serial polițist, bazat pe benzile desenate semnate de Joe Hill & Gabriel Rodríguez; There's Someone Inside Your House, bazat pe romanul omonim semnat de Stephanie Perkins, unde într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

