Recent au fost introduse pe piața farmaceutica din Romania GLP-1, un nou tip de medicamente considerate a fi cele mai eficiente medicamente pentru pierderea in greutate, pana in prezent. Aceasta este vestea buna, dar exista și parți mai puțin placute: sunt scumpe, insuficient produse, deseori lipsa in farmacii și nu reprezinta soluția miraculoasa pentru toata lumea. GLP-1, noua clasa de medicamente pentru slabit Exista mai multe molecule in aceasta clasa de medicamente ce au efecte pozitive in tratamentul obezitații și toate continua sa fie foarte populare inclusiv pe rețelele sociale și asta…