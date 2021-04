Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a propus extinderea vacanței de primavara, o vacanța care sa inceapa pe 2 aprilie și sa țina pana pe 4 mai. Aceasta vacanța a elevilor ar cuprinde perioada sarbatorilor pascale, fie ca este vorba de Paștele catolic, care va avea loc pe 4 aprilie, fie ca vorbim ...

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat marti, 23 martie, ca ia in considerare, in actualul context epidemiologic, extinderea vacantei de primavara astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si pe cel ortodox si sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie, care se anunța ca fiind…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat marti ca propune extinderea vacantei de primavara cu trei saptamani, astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si pe cel ortodox si sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie. Astfel, vacanța de primavara va fi intre 2 aprilie și 4 mai. Paștele…

- Vacanța de primavara 2021 se prelungește, 2 aprilie - 4 mai - Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus ca vacanta de primavara va fi prelungita, din 2 aprilie in 4 mai și va cuprinde Pastele catolic si pe cel ortodox.”Am propus modificari in structura anului scolar. Propunand o vacanta de primavara…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat marti ca vacanta de primavara va fi prelungita, astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si pe cel ortodox si sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie. The post Ministrul Educației: Vacanța de primavara va fi prelungita din 2 aprilie in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat marți ca propune extinderea vacanței de primavara cu trei saptamani, pentru a include Paștele catolic și cel ortodox, dar și sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie. Odihna elevilor va fi intre 2 aprilie și 4 mai. Ministrul Educației: Vacanța…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat astazi, 23 martie, ca dorește modificarea structurii anului școlar pentru prelungirea vacanței de primavara care ar urma sa acopere perioada 2 aprilie – 4 mai. In acest an Paștele catolic este pe data de 4 aprilie, iar Paștele ortodox pe 2 mai. Conform…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca ia in considerare extinderea vacantei de primavara astfel incat aceasta sa includa Pastele catolic si pe cel ortodox si sa se reduca mobilitatea in perioada lunii aprilie. „Observand evolutia epidemiologica din ce in ce mai grava, corelata cu starea…