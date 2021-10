Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de plecarea in cursa pentru imunitate, concurneții au avut o misiune cu hidrobicicleta pe lac. Și nu a fost vorba despre o plimbare relaxanta, avand in vedere ca scopul trebuia atuns cat mai repede, pentru a putea pleca in cursa.

- FCSB s-a impus in fața celor de la Acedemica Clinceni, 3-2, la capatul unui meci in care formația roș-albastra a alternat momentele bune și cu momentele mai puțin reușite. Unul dintre remarcații echipei antrenate de Edi Iordanescu a fost extrema Ianis Stoica (19 ani), care a marcat golul de 3-1 și care…

- FCSB - Academica Clinceni se joaca azi, de la 21:00, intr-o partida care conteaza pentru runda cu numarul 10 din Liga 1. Confruntarea de pe Arena Naționala se anunța una dezechilibrata, iar trupa pregatita de Edi Iordanescu e cotata clar cu prima șansa la victorie. FCSB - Academica Clinceni sau cel…

- Ministrul interimar al Transporturilor si Infrastructurii, Dan Vilceanu, va fi prezent, vineri, in Gara de Nord la sosirea trenului "Connecting Europe Express", eveniment la care va participa si comisarul european pentru transporturi, Adina Valean. Potrivit MTI, cei doi oficiali vor sustine declaratii,…

- FCSB a reușit o partida foarte buna contra rivalilor de la Dinamo, meciul de pe Arena Naționala fiind câștigat de roș-albaștri cu un categoric 6-0. La câteva ore distanța dupa meci, Edi Iordanescu a explicat rolul important avut de patronul Gigi Becali. Într-o postare pe Facebook,…

- Romica Țociu, co-prezentator la ”Splash! Vedete la Apa” (Antena 1), și soția lui, Nicoleta, se afla in febra pregatirilor pentru nunta fiului lor, Catalin, care, joi, se va cununa religios. Celebrul actor ne-a oferit, in exclusivitate, cateva detalii despre petrecerea de pomina, cu 250 de invitați,…

- Misiune dificila pentru salvarea unui turist care a ramas blocat in Munții Fagaraș, dupa ce a cazut in zona Peretele Lespezi. Un altul care se afla cu el a murit, iar victima gasita in viața a fost preluata de un elicopter SMURD și transportata la spital. Cei de la Savalmont spun ca nu i-au gasit echipați…

- Duminica dimineata, la dispeceratul ISU-Ambulanta a fost primit un apel care semnala ca o persoana care desfasura o activitate de agrement pe raul Somes s-a rasturnat cu un caiac. Imediat, la fata locului s-au deplasat pompierii jibouani care au gasit victima care se tinea de caicul rasturnat intr-o…