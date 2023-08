Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau, Laurențiu Pantazi, se afla sub cercetare din partea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in legatura cu multiple acuzații de corupție. Potrivit unei sesizari formulate de foști membri ai IPJ Buzau, acuzațiile vizeaza presupusa implicare a lui…

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, șoferul drogat de la 2 Mai, cu cateva ore inainte de tragedie, are o vechime de sub un an. Surse din poliție spun ca polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu era detașat de la București pe litoral in perioada sezonului estival. Polițistul l-a testat pe Vlad Pascu…

- Faimosul polițist Marian Godina cere demisia șefului Poliției Romane și a șefului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, dupa ce, in localitatea 2 Mai, lipsa de acțiune a polițiștilor a permis unui șofer drogat sa ucida doi tineri. In accidentul rutier de pe raza localitații 2 Mai au fost…

- In mesajele schimbate, mama fetei incearca sa afle detalii despre locul in care se afla aceasta, insa tanara ii spune ca are probleme cu cazarea și ca nu poate vorbi. De altfel, mama o roaga pe aceasta sa o sune și insista sa ii spuna cum se numește hotelul. In cele din urma, fata ii spune numele hotelului,…

- Un tanar de 20 de ani din comuna Caineni a fost retinut de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor dupa ce ar fi ucis doi caini pe care ii avea in gospodarie, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- O femeie copilot a fosta ranita sambata dupa-amiaza, in timpul etapei desfasurate in zona Paltinis in cadrul Raliului Sibiului, dupa ce soferul echipajului auto a derapat si a intrat in coliziune cu un stalp de beton, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.„In timpul…

- "Politistii ieseni au fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost gasit decedat pe o strada de pe raza comunei Holboca. A fost emisa ordonanta de efectuare a necropsiei medico-legale in vederea stabilirii cauzei decesului. In cauza a fost intocmit dosar penal…