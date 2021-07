Ce diferențe există între apartamentele decomandate, semidecomandate, nedecomandate sau open space? Cei care sunt in cautarea unei locuințe la bloc trebuie sa știe care sunt cele mai bune opțiuni pe care le pot alege. Ce diferențe exista intre apartamentele decomandate, semidecomandate, nedecomandate sau open space? Compartimentarea apartamentului este uneori un criteriu decisiv la achiziția lui, iar un apartament decomandat este un apartament care, de obicei, are un hol din interiorul caruia proprietarul are acces la toate camerele din locuința, inclusiv la baie și bucatarie. Totodata, intr-un apartament decomandat nu este nevoie ca proprietarul sa treaca prin alte camere pentru a ajunge in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

