- Cunoscuta cantareața nu a parut deloc deranjata de momentul in care vedeta PRO TV Viviana Sposub a sarutat-o de mai multe ori in timpul emisiunii Ferma dIfuzata joi seara.Telespectatorii PRO TV au avut parte de cateva imagini de senzație joi seara cand a fost difuzat cel mai recent episod din emisiunea…

- Au apus de mult vremurile cand Oana Roman era ținta tuturor glumelor pe baza siluetei sale. Vedeta a pus piciorul in prag și s-a transformat dramatic, ajungand sa dea jos zeci de kilograme! Iata, așadar, poze din 2020 care, comparate cu imagini din trecut, dovedesc cat de mult s-a subțiat.

- Recent, a atras toate privirile cu tinuta ei, cand a aparut la un restaurant. Tanara de 27 de ani a mers la masa intr-o pereche de jeanși rupți și un sutien cu pietricele stralucitoare, care ii acoperea bustul foarte putin. Vedeta și-a uitat masca și a stat tot timpul cu mana la gura. In plina…

- Anca Țurcașiu a divorțat, dupa un mariaj de 20 de ani. Vedeta a facut anunțul pe pagina ei de Facebook, in urma cu puțin timp. Cantareața nu a oferit, insa, niciun motiv pentru decizia ei. „Am divorțat! Am divorțat de barbatul pe care l am ales sa mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele caruia am…