Milioane de romani trebuie sa completeze o declarație pe propria raspundere daca vor sa beneficieze de prețuri plafonate la energia electrica. Este vorba de clientii finali casnici cu mai multe locuri de consum care vor sa primeasca acest pret pentru alt loc de consum decat cel de domiciliu/resedinta, dar și de persoanele care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor. De asemenea, masura vizeaza și clienții cei care au in intreținere cel puțin 3 copii cu varsta de pana in 18 ani, respectiv 26 de ani in cazul in care urmeaza o forma de invațamant,…