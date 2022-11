Ce culori se poartă în toamna 2022 Ce culori se poarta in toamna 2022 Odata cu schimbarea sezonului, se schimba și garderoba . Puloverele și trench-urile iau locul rochiilor lejere de vara. Temperaturile incep sa scada și in țara noastra, astfel ca vom scoate din ce in ce mai des in lume outfiturile de sezon rece. Marile case de moda și specialiștii din industria fashion au decis. Iata ce culori se poarta in toamna 2022. Nuanțe pe care le poți integra in ținutele tale pentru a atrage privirile admirative ale celor din jur. Mov Galben Roz Negru stralucitor Camel Albastru The post Ce culori se poarta in toamna 2022 appeared first… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

