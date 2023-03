Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat duminica, relateaza Reuters. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat prietenia si s-au…

- In timp ce Vladimir Putin era ocupat sa il curteze pe Xi Jinping la Kremlin, ceea ce i-a determinat pe mulți sa se intrebe daca nu cumva cooperarea lor se extinde și la livrarile de arme, o schimbare mai strategica intre China și Rusia a inceput sa apara, scriu intr-o analiza

- La Moscova, liderii chinez și rus au pus in scena o cooperare cu „perspective nelimitate”. Rusia, slabita, apare mai mult ca niciodata dependenta de aliatul sau Vladimir Putin și Xi Jinping au ținut un toast in seara de marți, 21 martie, pentru „prosperitatea și bunastarea popoarelor Rusiei și Chinei”,…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Miliardarul George Soros a afirmat joi, la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca o infrangere a Rusiei in razboiul din Ucraina ar duce la destramarea a ceea ce el a numit „imperiul rus” si considera ca o astfel de evolutie ar fi apreciata de fostele republici sovietice, transmite Reuters.