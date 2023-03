Stiri pe aceeasi tema

- Ce produse conțin pachetele alimentare pentru persoanele vulnerabile. A inceput distribuirea unei noi tranșe, inainte de Paște A inceput distribuirea unei noi tranșe de pachete alimentare pentru persoane vulnerabile. Guvernul a facut publica lista produselor pe care le vor primi cei 1,18 milioane de…

- Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene a anunțat ca se pregatește distribuirea pachetelor alimentare de la UE pentru 1.188.852 beneficiari din toate județele țarii și din municipiul București. Valoarea unui pachet este de 390 de lei (prețuri la raft) și are o greutate de 25 de kilograme. „Ne-am…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat joi la depozitul de alimente Oltina ca cea de-a șasea tranșa de pachete alimentare finanțate din fonduri europene va fi distribuita incepand de joi, astfel incat beneficiarii sa primeasca produsele inainte de sarbatorile pascale,…

- Pachete alimentare vor ajunge la romani luna viitoare, in aprilie, dupa cum a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.Iata ce contin pachetele alimentare de Paste: faina alba de grau 5 pungi de 1 kg ; malai 4 pungi de 1 kg ; paste fainoase 2 pungi de 400 g ; ulei 4 sticle…

- Sprijinul pentru alimente și mese calde acordat romanilor vulnerabili continua și in 2023, odata cu majorarea cu 12,5% a pragului de venit pana la care se acorda dreptul. Cardurile pentru produse alimentare și mese calde au fost reincarcate cu o tranșa noua de 250 de lei. Un numar de 2,4 milioane de…

- Romanii vulnerabili vor mai beneficia si de pachetele cu 24 de kilograme de alimente. Aceste ajutoare vor ajunge la romanii sarmani luna viitoare, in aprilie, dupa cum a precizat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Anul acesta se acorda șase tranșe de susținere pentru alimente…

- Mai e doar o luna pana la Sarbatorile Pascale și mulți romani se gandesc sa le petreaca pe alte meleaguri. Unii au inceput deja sa iși planuiasca vacanța de Paște, dar cei mai mulți se gandesc cu groaza la rezervarea propriu zisa, din cauza costurilor. Intr-un hotel de patru stele din Poiana Brașov,…

- Marcel Bolos a precizat ca 347.000 de beneficiari sunt in situatia in care primesc, incepand de luni, cardul de energie. „Peste 20.000 de operatiuni au fost onorate pana in prezent, de plati. Peste 70 milioane lei care au fost platite catre furnizorii de energie. Asteptam sa fie emise facturile de curent…