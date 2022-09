Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii lideri separatisti prorusi din estul Ucrainei, Denis Pusilin, recunoaste luni o situatie "dificila" pe front, in bataia contra-ofensivei ucrainene, dar da totodata asigurari ca fortele ruse "fac fata", relateaza AFP. Pusilin face aceste declaratii dupa ce armata ucraineana a…

- Interventia miliara rusa in Ucraina va continua ”pana la atingerea obiectivelor”, anunta luni Kremlinul, dupa ce fortele Moscovei au cedat teren, in ultimele zile, in fata fortelor Kievului, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Operatiunea militara speciala va continua pana la atingerea obiectivelor stabilite…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat luni ca efectueaza atacuri cu rachete in zonele din nord-estul Ucrainei, pe care forțele Kievului le-au recucerit in ultimele zile in cadrul unei contraofensive fulgeratoare, scrie The Moscow Times.La sfarșitul saptamanii trecute, Ucraina a recucerit aproape toata…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a criticat dur armata rusa pentru retragerea din Harkov și cere rastit explicații Moscovei, potrivit Meduza.io. Duminica, Kadirov și-a adaugat vocea unui acest cor din ce in ce mai mare de critici, atacand Ministerul rus al Apararii pentru retragerea forțelor de ocupație…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a calificat, intr-un mesaj pe Telegram, ca ofensatoare lipsa comentariilor din partea oficialilor rusi cu privire la retragerea trupelor din regiunea Harkov si a transmis ca va lua legatura cu conducerea țarii pentru a le explica situația de „pe teren”, „daca nu se…

- Succesul contraofensivei pentru recuperarea teritoriului arata ca Ucraina poate invinge forțele Moscovei, dar Kievul are nevoie de mai multe arme de la partenerii sai, a declarat sambata ministrul de externe Dmitro Kuleba, citat de Reuters . Kuleba a susținut ca unii aliați au ezitat inițial sa trimita…

- Fortele ucrainene inregistreaza tot mai multe succese in contraofensiva lor impotriva trupelor ruse, potrivit presei ucrainene si a unor surse din serviciile de informatii britanice, transmite sambata dpa, informeaza AGERPRES . Presa ucraineana a publicat sambata dimineata o fotografie despre care a…

- Ofensiva ucraineana a inregistrat sambata doua victorii prin recuperarea controlului asupra orașelor Kupiansk și Izium din regiunea Harkov. Pierderea acestor localitați este recunoscuta și de Moscova, care vine insa cu o „explicație”: iși muta trupele din Harkov spre Donețk, relateaza publicația rusa…