Ce căuta în portul Rotterdam o tonă și jumătate de heroină Politia olandeza a descoperit in portul Rotterdam o tona și jumatate de heroina, ascunsa intr-un container plin cu sare de Himalaya provenit din Pakistan. Drogurile aveau o valoare de 45 milioane euro la revanzarea pe piata neagra, potrivit Reuters. „Este cea mai mare captura de heroina realizata vreodata in tara”, au transmis procurorii olandezi. Cinci barbati au fost arestați cu sprijinul politiei britanice, in acest caz. Anchetatorii nu au oferit alte detalii, intrucat cercetarile sunt in desfasurare. Drogurile au fost distruse. Portul Rotterdam, cel mai mare din Europa, este un punct de intrare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

