- Bilanțul morților in urma ploilor torențiale care au lovit zone din Grecia, Turcia și Bulgaria a crescut la 8, miercuri, dupa ce echipele de salvare au localizat cadavrul unui turist luat de apele care au acoperit un camping din nord-vestul Turciei.Inundațiile in campingul de langa granița cu Bulgaria…

- Prima nava care a plecat din Ucraina dupa iesirea Rusiei din Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra a sosit joi seara in apele Turciei, in pofida unei blocade ruse, potrivit unor site-uri de trafic maritim, relateaza Le Monde.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat asupra riscului unui „dezastru” regional daca razboiul dintre Rusia si Ucraina se extinde la Marea Neagra, subliniind din nou ca, in opinia sa, reluarea acordului privind cerealele depinde de Occident, transmite EFE. „Daca razboiul se extinde la…

- ”Cred ca o solutie poate sa fie gasita”, a subliniat el, evocand o convorbire la telefon recenta cu omologul sau rus Vladimir Putin, care a refuzat sa prelungeasca Acordul de la Istanbul din iulie 2022 privind exportul cerealelor ucrainene la Marea Neagra, garantat de ONU si Turcia, care a expirat la…

- Ilie Nastase are cinci copii din relațiile anterioare, iar acum se bucura și de statutul de bunic. Fiul Ioanei Simion are o fetița de 4 ani, iar jucatorul de tenis a cunoscut-o abia in acest an.Dupa divorțul de Brigitte, Ilie Nastase și-a gasit fericirea in brațele Ioanei Simion, iar de cațiva ani formeaza…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Ilie Nastase a implinit 77 de ani ieri, 19 iulie. Ioana Simion, soția lui, i-a facut doua surprize de proporții de ziua lui de naștere: o vacanța intr-un hotel de lux și un cadou. Daca in trecut obișnuia sa organizeze petreceri marețe, cu zeci și sute de invitați, Ilie Nastase și-a petrecut acum diferit…

- Turcia considera ca Ucraina “merita” sa devina membra a NATO, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy in timpul unei conferințe de presa comune cu președintele turc Tayyip Erdogan, sambata (8 iulie) dimineața, la Istanbul. Zelenskiy s-a intalnit cu Erdogan vineri, in cadrul unui turneu…