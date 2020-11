Stiri pe aceeasi tema

- Un lucru știm sigur. Daca te uiți in ochii lui Shwan Mendes, s-ar putea sa auzi undeva in fundal „Are You Lost, Baby Girl?„. Sau sa o auzi pe Camila, una din doua. Ei bine, daca trebuie sa asculți ceva astazi, clipul asta e ceea ce trebuie. Shawn Mendes a cantat LIVE „Can’t Take My... View Article

- Este clar faptul ca Ariana Grande este una dintre cele mai de succes artiste din lume. Cel mai recent material discografic al artistei ii reconfirma acest statut. “positions” debuteaza pe primul loc in topul albumelor din clasamentul Billboard 200. Prin aceasta noua reusita, Ariana stabileste un nou…

- Dua Lipa va reveni pe scena, 27 noiembrie, cu un show virtual: Studio 2054. Ea va canta piese incluse pe albumul „Future Nostalgia” (2020), „Club Future Nostalgia” si pe albumul ei de debut, „Dua Lipa” (2017). Spectacolul virtual va fi inregistrat intr-o sala polivalenta si va include diverse scene,…

- Știm sigur, sigur ca avem pe aici fani Shawn Mendes, așa ca va dam o veste foarte buna. Vineri, pe 23 octombrie, vine un super documentar care il are in prim-plan pe Shwan Mendes și muzica sa. Trailerul documentarului, mai jos: Un documentar original Netflix. Din 23 noiembrie.Cc: Mendes Army Posted…

- Albumul „Folklore" al lui Swift a inregistrat sapte saptamani petrecute neconsecutiv pe prima pozitie in Billboard 200, astfel ca numarul total de saptamani in care cantareata s-a plasat in fruntea listei a ajuns la 47, cu una mai mult decat totalul lui Whitney Houston. „Folklore" a fost vandut in SUA…

- Albumul ”Folklore” al cantaretei Taylor Swift ocupa prima pozitie in topul revistei Rolling Stone pentru a sasea saptamana consecutiva. Vanzarile sunt in creștere, cel puțin in Statele Unite ale Americii. „Folklore” a inregistrat vanzari de 91.200 de unitati, o cifra care combina vanzarile in format…

- Katy Perry a lansat de dimineața cel de-al șaselea album al ei intitulat ‘ SMILE‘. Katy a spus ca piesele au fost compuse in perioade destul de sumbre ale vieții sale. ‘ Smile’ vine la trei ani ani de la lansarea ultimului ei album – ‘Witness‘, iar cantareața a spus ca nu a fost niciodata... View Article

- Justin a spus ca nu a prea mai facut muzica de cand cu pandemia, dar ieri a fost zarit la studio alaturi de soția sa Hailey, dar și de Shawn Mendes. E clar ca intalnirea a fost una legata de muzica, așa ca așteptam cu nerabdare aceasta colaborare. Funny este ca Hailey și Shawn au... View Article