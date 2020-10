Ce buget are o şcoală şi cum ajung părinţii să cumpere inclusiv creta De la creta, la calculatoare, videoproiectoare, schimbarea parchetului sau draperii noi sunt de multe ori cheltuieli pe care le sustin parintii. Motivul ar fi ca banii pe care sunt alocati la capitolul obiecte de inventar sau la reparatii sunt foarte putini. Si nu este singurul capitol care ramane descoperit. Unii manageri de scoli din Craiova spun ca nu au bani suficienti nici pentru produse de curatenie si igiena. Ei sustin ca primesc sub 5.000 de lei pe un semestru si au mii de metri patrati de intretinut. Cat priveste perfectionarea angajatilor, de multe ori la cusruri ajung doar femeile de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

