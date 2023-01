Ce buget a avut anul trecut ASPA

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, Ana Maița, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…

- „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic.Condoleanțe familiei și prietenilor sai.Am discutat ieri și azi cu persoanele implicate. Este o responsabilitate comuna a mai multor instituții, unele in subordinea PMB.Refuz sa intru insa in jocul incriminarii și acuzațiilor politice.Am…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA), institutie aflata in subordinea Primariei Capitalei, a avut in anul 2022 un buget de 17,8 milioane de lei. Ana Maita, presedintele asociatiei Mame Pentru Mame, a explicat in direct la Antena 3 CNN ca, in realitate, ASPA are doar cinci…

- Primaria Sectorului 6 acuza Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), aflata in subordinea Primariei Capitalei, ca angajații instituției care trebuie sa prinda cainii vagabonzi raspund „foarte tarziu” la notificarile poliției locale.

- Cazul femeii ucise de caini arata, inca o data, nepasarea autoritatilor. Trei documente intrate in posesia G4Media confirma ca Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a inștiințat Poliția Locala Sector 6 de trei ori in doua saptamani cu privire la agresivitatea cainilor fara…

- O femeie a murit sambata dupa ce a fost atacata de caini , in timp ce alerga in apropiere de Lacul Morii. In luna decembrie, prezentatoarea TVR Dorina Florea povestea pe Facebook cum in jur de șapte caini au atacat-o tot pe o strada din Sectorul 6, iar cand a apelat la autoritați, acestea au pasat responsabilitatea…

- O femeie a murit sambata, dupa ce a fost mușcata de caini i n timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii, o zona neamenajata, aflata la granița cu Chiajna. Primaria Sectorului 6 a transmis azi intr-un comunicat ca singura instituție abilitata sa monitorizeze și sa stranga cainii maidanezi este…

- Peste 6.000 de caini si pisici au fost sterilizati gratuit anul acesta in cadrul campaniilor derulate de Primaria Capitalei, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, anunta edilul general, Nicusor Dan.