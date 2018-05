Ce boli tratezi cu pătlagină Trateaza tusea Siropul de patlagina este un remediu eficient pentru tratarea tusei. Are efecte calmante si expectorante, datorita mucilagiilor pe care le contine. Se prepara dintr-o mana de frunze proaspete de patlagina, fierte in 500 ml de apa. Se lasa sa fiarba la foc mic, jumatate de ora. Dupa racire, se amesteca cu 100 ml de miere. Conținutul se pune intr-o sticla și se ține intr-un loc racoros. Se iau 2-3 lingurite pe zi. Cicatrizeaza ranile Patlagina ajuta la coagularea sangelui și la cicatrizarea ranilor. Frunzele proaspate se aplica direct pe ranile superficiale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

