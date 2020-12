Stiri pe aceeasi tema

- Mulți se feresc de mirosul usturoiului, dar acesta este cunoscut drept un real „tratament” natural. De-a lungul timpului, specialiștii au observat ca are o mulțime de beneficii importante pentru organismul uman, in special iarna, atunci cand, in sezonul rece, sistemul imunitar poate fi afectat de schimbarile…

- Sigur mulți nu au auzit de acest nutrient, dar e unul din cei pe care vrand sau nevrand ii consumi in preparatele pe care le ai in meniul zilnic. La ce ajuta și pentru ce e fundamental? De ce ar trebuie sa consumi colina? E un nutrient care-ți aduce numeraose beneficii Numele lui poate nu […] The post…

- Mandarinele sunt considerate de foarte mulți români cele mai bune citrice, fiind plasate inclusiv în fața portocalelor. Mandarinele sunt sanatoase, ușor de decojit și ajuta la creșterea imunitații. Mandarinele au doar 50 de calorii, dar o mulțime de vitamine…

- Ce se intampla in organismul tau daca consumi periodic o lingura de bicarbonat de sodiu? Ce spun medicii și care sunt parerile celor care au facut asta deja? Riscuri și beneficii. Ce se intampla in organismul tau daca consumi periodic bicarbonat de sodiu? Mediul online e asaltat de sute de articole…

- Ghimbirul poate fi folosit atat in unele mancaruri, cat și in combinație cu unele ingrediente, facandu-se astfel o rețeta naturista cu o mulțime de beneficii, mai ales pentru femei, daca il consuma barbații. Consumul zilnic de ghimbir cu miere, o mulțime de beneficii. Este bun pentru potența Ghimbirul…

- Seturile de lenjerii Cocolino fac partea din noua generatie de asternuturi, fiind concepute de profesionisti cu o viziune aparte. Daca iti plac produsele care ofera o senzatie unica in momentul consumului, atunci iti recomandam sa iti comanzi imediat un astfel de model pentru dormitorul tau. Tu nu le-ai…

- Anul acesta se va face trecerea la ora de iarna, considerata ora standard, pe data de 24 spre 25 octombrie, fiind ultimul weekend din aceasta luna. Ora locala 04:00 AM va deveni ora locala 03:00 AM. Comisia Europeana a propus renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa, oferind statelor membre…

- O leguma pe care toți romanii o au in bucatarie este o adevarata sursa de sanatate. Daca o consumi zilnic, poți spune adio colesterolului crescut și, cel mai important, mai ales toamna, te ajuta sa ții virusurile la distanța. Usturoiul, leguma cu multe beneficii pentru sanatate, a fost folosit din cele…