Ce băuturi ajută în caz de hipertensiune arterială. Știai că țuica scade tensiunea? Exista mai multe tipuri de bauturi pe care le poți consuma daca suferi de hipertensiune arteriala. Poate aveai impresia ca alcoolul crește tensiunea și unii medici chiar interzic cu desavarșire alcoolul persoanelor care au tensiune arteriala ridicata. Ei bine, afla ca țuica scade tensiunea! Pentru persoanele care nu consuma alcool, ideale sunt ceaiurile, limonada și chiar cafeaua. Pe langa faptul ca scade tensiune arteriala, cafeauna imbunatațește sistemul digestiv și previne cancerul. Țuica scade tensiunea Pare incredibil, dar consumul moderat de țuica ajuta la scaderea tensiunii arteriale. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

