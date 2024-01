Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a publicat declaratia de avere pe 2021 si 2022, care arata ca veniturile liderului de la Kiev au scazut in acești doi ani. Potrivit datelor de pe site-ul presedintiei ucrainene, fluxul de bani al familiei liderului a scazut in 2022 comparativ cu 2021 cu 1,8…

- O incetare a focului in razboiul ruso-ucrainean nu ar duce la un dialog politic și ar fi doar in beneficiul Rusiei, a declarat Zelenski, joi, in timpul unei vizite in Estonia, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a declarat ca o incetare a focului ar fi benefica pentru Rusia, deoarece ar permite…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit miercuri in Lituania, la inceputul unui turneu in trei state baltice, pentru a discuta despre razboiul dintre țara sa și Rusia și despre planurile Kievului de a adera la NATO și la Uniunea Europeana.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment" si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intervievat de The Economist, presedintele…

- Rusia a confirmat marti ca una dintre navele sale a fost avariata intr-un atac al Kievului in Crimeea anexata, o noua palma aplicata Moscovei la Marea Neagra, salutata de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.Presedintele rus Vadimir Putin a fost informat de catre ministrul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis duminica conationalilor sai un mesaj de Craciun in care le-a promis ca ''in final intunericul va pierde, iar raul va fi infrant'', el referindu-se la agresiunea neprovocata si nejustificata lansata de Rusia contra tarii sale in februarie 2022,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este in Statele Unite in a 2-a sa vizita oficiala, a 3-a daca includem și prezența la ONU, de la inceperea razboiului din Ucraina. Miza este foarte mare: liderul de la Kiev are disperata nevoie de bani ca sa nu piarda razboiul cu Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu duminica pentru un post american, ca ‘nu este pregatit’ pentru discutii cu Rusia, cat timp aceasta nu isi retrage trupele din Ucraina, transmite AFP. Statele Unite ‘stiu ca nu sunt pregatit sa vorbesc cu teroristii, pentru ca cuvantul…