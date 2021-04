Ce avere are Ziv Tetelman, bărbatul surprins alături de Alexandra…

Ziv Tetelman a fost surprins recent de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in compania Alexandrei Dinu, imagini ce au starnit numeroase controverse. Deși mulți au auzit de soțul Ralucai Sandu, puțini sunt cei care știu, de fapt, ce avere are. Iata in ce domeniu activeaza acesta!