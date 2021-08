Ce avere are „bancherul miliardarilor”

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamina 09 -13 august 2021, ANI a inițiat noua controale pe avere. Astfel, in șase proceduri de control sint vizați procurori din cadrul Procuraturii Generale, Procuraturii Chișinau, Caușeni și Ungheni. In alte anchete pe avere figureaza trei judecatori, doi sint de la Curtea de Apel Chișinau și…

- O noua gafa monumentala marca Szasz Lorand. Susținerea soției secretarului liberalilor careieni nici nu mai are nevoie de comentarii. Chiar nu putem cobori la nivelul ei…. Șeful serviciului Parcari din cadrul Primariei Carei, Adrian Potarniche, a precizat ca marcajele din fața locuințelor sau garajelor…

- Am vazut cu toții zborul miliardarilor catre spațiu, intai Richard Branson, apoi, marți, Jeff Bezos. Insa, care este viitorul turismului spațial? De ce ar dori oamenii sa plateasca milioane de dolari pe astfel de bilete? Este doar un moft al super bogaților sau chiar exista substanța economica in acest…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Catalin Demetriad Todireanu, sef Serviciul Ordine Publica Nord, din cadrul Politiei Locale Constanta din Primaria Constanta Detine terenuri la Botosani, cat si o casa La Constanta, are un apartament, cumparat alaturi de…

- In editia de astazi, prezentam declaratiile de avere si pe cele de interese ale Ani Viorica Merla ndash; director executiv Directia Dezvoltare si Fonduri Europene din Primaria Constanta. In Sectiunea Document puteti consulta toate declaratiile de avere completate de Ani Merla, incepand cu anul 2011…

- Nicolae Ciuca este general de 4 stele, in rezerva, fost șef al Statului Major al Apararii, actual ministru al Apararii, avut in anul fiscal 2020 venituri de 215.880 de lei din pensia de serviciu și de 168.613 de lei din indemnizația de demnitar, dupa cum arata declarația de avere depusa in termenul…

- In editia de astazi, prezentam declaratiile de avere si pe cele de interese ale lui Ionut Vaduva, seful Biroului Siguranta Bunuri Publice, din Primaria Constanta. In declaratia de interese completata la data de 6 mai 2021, Ionut Vaduva a mentionat ca este membru al Sindicatului Liber al Salariatilor…

- Numai puțin de opt propietați are un polițist local, numai in acte, fost om de casa, bodyguard și administrator al unei sali de jocuri din centrul orasului Targu Neamț, ce a apartinut, pana anul trecut, celebrului interlop Bogdan Mararu. In plus, polițistul local, Costica Fodor (foto), cu un salariu…