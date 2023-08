Stiri pe aceeasi tema

- Diana Ramirez, o turista din Mexic, a vrut sa documenteze și sa "share-uiasca" pe rețelele de socializare camera de hotel unde era cazata. Ea a incarcat un videoclip pe TikTok in timp ce soțul ei se plimba prin camera lor, aratand patul, dușul, priveliștea și dulapurile. Nu au specificat numele hotelului…

- O tanara, de 25 de ani, a fost gasita moarta duminica intr-una din camerele unui hotel din Timisoara. Politistii au deschis dosar pentru ucidere din culpa si ancheteaza cazul, scrie News.ro. „In jurul orei 13.30, politistii au fost sesizati ca o tanara, de 25 de ani, ar fi fost gasita, de catre receptinera,…

- O tanara de 25 de ani a fost gasita moarta, duminica, 23 iulie, intr-o camera dintr-un hotel din centrul Timisoara. Poliția a deschis dosar penal, conform procedurilor, pentru ucidere din culpa si ancheteaza cazul, informeaza publicația locala Opinia Timișoarei.Tanara se cazase in urma cu 5 zile și…

- Mai multi parinti din Buzau i-au cerut ajutorul unui preot, pentru ca nu au cu cine sa isi lase copiii pe parcursul vacantei de vara. Potrivit antena3.ro, preotul Ionut Epure a decis sa faca acest pas din resursele proprii si sa aiba grija de aproape 100 de copii in timpul verii, constient ca parintii…

- Un clip distribuit pe platforma de divertisment TikTok a devenit in scurt timp viral, dupa ce un barbat a prezentat camera de hotel unde el și familia lui au fost cazați. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- Barbatul in varsta de 50 de ani era in concediu impreuna cu soția sa, relateaza Ziare.com care citeaza ilefkada.gr .Potrivit presei elene, cuplul nu ar fi ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare și s-a aventurat in valurile.Femeia a fost salvata de un salvamar, iar cadavrul barbatului…

- Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranta vineri pe aeroportul din orasul sud-coreean Daegu dupa ce o usa a aeronavei s-a deschis cu putin timp inainte de a ajunge la destinatie, relateaza Reuters si Yonhap, potrivit Agerpres.