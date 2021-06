Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii despre reținerea lui Lucian Boncu, considerat liderul interlopilor din Timișoara, care ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș Boța. Lucian Boncu a fost reținut pe 1 iunie, intr-o localitate din apropierea Romei, in Italia. Informațiile au fost prezentate de presa din localitatea…

