Ce au anuntat procurorii dupa ce Catalin Ionita a fost la DNA

- Dupa ce marți, 26 iunie, a fost schimbat din funcție printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, fostul șef al Poliției Romane, Catalin Ionița, s-a prezentat in aceasta dimineața la DNA. Acesta a fost pus oficial sub urmarire penala de DNA. Fostul șef al Poliției Romane este acuzat de trafic…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: IONITA ALEXANDRU CATALIN, la data faptelor seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Sectorului 1 Bucuresti, in prezent chestor…

- Polițistul-pedofil Eugen Stan este anchetat acum in 15 dosare. Procurorii care il ancheteaza pe Eugen Stan au extins ancheta, iar polițistului i-au mai fost aduse alte șapte noi acuzații, care se adauga celor opt deja existente. Potrivit Digi 24, faptele sunt savarsite in perioada 2009 – 2018, ultima…

- Procurorii anticoruptie au deschis un dosar penal referitor la posibila preluare ilegala a postului Realitatea TV de catre actualii proprietari. Concret, unul dintre patronii Realitatea TV, Maricel Pacuraru, a fost deja pus sub urmarire penala in acest dosar, faptul fiind confirmat public de avocata…