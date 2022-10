„Ce aţi ieşit să vedeţi?” In randul celor ce asteptau sa aduca un ultim omagiu la catafalcul Reginei Elisabeta a II-a, un roman a declarat, spre uimirea unui reporter TV trimis din Romania, ca da, desi este atata multime si se asteapta ore in sir, e ordine si lumea e civilizata precum... la pelerinajele din tara noastra, la Iasi sau in alte locuri. Dar voi, dragii nostri pelerini, ce ati venit sa vedeti la Iasi? O regina? Cu adevarat, insa nu una care are supusi, ci prieteni. Nu una care a stapanit peste un imperiu, ci peste ceva infinit mai pretios: peste propriile patimi, peste propria-i viata. O imparateasa care e,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

