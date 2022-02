Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o serie de postari, facute vineri tirziu, un cont verificat al directorului de produse al retelei, numit Billy B., a raspuns la intrebarile despre aplicatie de la persoanele invitate sa o foloseasca in timpul fazei de testare. Un utilizator l-a intrebat cind va fi lansata pentru public aplicatia,…

- Mihai Dedu, in varsta de 50 de ani, este unul dintre cei mai indragiți prezentatori ai știrilor de la Pro TV. De-alungul anilor, acesta a reușit sa iși țina familia departe de ochii curioșilor și puțini sunt cei care știu ca are un fiu in varsta de 21 de ani. Mihai Dedu a fost prezent in platoul emisiunii…

- „Daca oamenii respecta cateva reguli de baza, iar autoritațile iși ajusteaza rapid strategia de sanatate publica, acest posibil preț dramatic poate fi evitat”, scrie intr-un editorial publicat de New York Times epidemiologul Jay K. Varma, profesor la facultatea Weill Cornell Medicine, medic specializat…

- ALBA IULIA: 16 zile de cand RER VEST & RETIM NU le-a ridicat gunoiul de la poarta, dar sunt”fericiți” pentru ca pot sa participe la marea tombola a gunoierilor ALBA IULIA: 16 zile de cand RER VEST & RETIM NU le-a ridicat gunoiul de la poarta, dar sunt”fericiți” pentru ca pot sa participe la marea tombola…

- Ofensiv, oltenii stau bine. Defensiv, in schimb, au cazut dramatic, comparativ cu sezonul precedent. De la a doua aparare a campionatului in 2020/2021, dupa 18 etape, au ajuns tocmai pe poziția a 12-a. Universitatea Craiova are un parcurs sinusoidal in acest sezon, inclusiv sub comanda lui Laurențiu…

- WhatsApp continua sa împrumute funcții de la Telegram, Signal sau orice alta aplicație de chat, în speranța de a opri migrarea utilizatorilor catre concurența. Din acest pachet de eforturi face parte și noua actualizare anunțata de Mark Zuckerberg pe pagina personala de Facebook, scrie…

- Aplicația lanseaza oficial functia de stergere automata a mesajelor pe care a testat-o in ultimele luni. Aceasta permite utilizatorului sa aleaga o anumita perioada de timp dupa care mesajele sa fie sterse automat.Noua optiune poate fi activata pentru toate mesajele individuale (nu mai trebuie activata…

- Kevin Strickland, un afro-american in varsta de 62 de ani, a fost condamnat in 1979 de justiția SUA pentru o tripla crima pe care a negat intotdeauna ca a comis-o. O campanie de crowdfunding pe internet a fost creata pentru a-l ajuta, acum, sa se instaleze in noua sa viața. Sexagenarul a fost disculpat…