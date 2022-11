Ce ar trebui sa includa baia pentru clientii unui magazin sau a unei institutii? (P) Functionalitatea baii publice pentru magazine sau institutii trebuie sa raspunda nevoilor cele mai comune ale utilizatorilor, sa ofere un serviciu remarcabil si sa ofere o experienta mai placuta clientilor sai. Prin urmare, tineti cont si identificati unele dintre cele mai frecvente erori in instalarea toaletelor publice, detectati problemele si decideti sa faceti o remodelare pentru a va asigura ca clientii dvs. revin curand, deoarece pot fi siguri ca nu va fi nevoie de hartie igienica, cosuri de gunoi, dozatoare pline cus apun sau o masa eficienta de infasat scutece pe care multi uita sa o includa,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

