- Dupa ce a fost mai mult moarta decat vie, batuta cu bestialitate de catre soțul ei, Dana Roba e in continuare amenințata de catre barbatul care a vrut sa o ucida. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ceea ce ii transmite Daniel Balaciu din inchisoare. Mai mult de atat, vedeta ne…

- Carmen de la Salciua ne spune, in exclusivitate, care e cel mai mare plan al ei pentru anul 2024. Artistul spera ca anul care va veni sa-i indeplineasca marea dorința. Cantareața de muzica de petrecere ne spune și ce va face de Revelion.

- Carmen de la Salciua a aflat de exista unui cont cu numele sau pe o platforma pe care nu o folosește. Cantareața și-a anunțat fanii sa aiba grija și iși dorește sa rezolve situația, astfel ca paginile ca numele ei sa dispara.

- Muzica de petrecere și emisiunie mondene au facut-o pe Carmen Racolta, una din solistele extrem populare in lumea iubitorilor chefurilor romanești sub numele de Carmen de la Salciua. Ardeleanca are calendarul evenimentelor stabilit cu multe luni inainte iar prețul sau nu este unul de neglijat, Pleaca…

- Carmen de la Salciua a rabufnit, dupa ce o femeia a jignit-o public! Cantareața a reacționat și a spus cat de mult au afectat-o mesajele rautacioase la adresa ei. Artista nu a stat niciodata departe de comentariile negative la adresa ei și mereu le-a dat replica celor care nu au avut-o la suflet.

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, sunt casatoriți de 12 ani, dar au o relație de iubire de 18 ani, iar impreuna sunt parinții a doi copii: un baiețel și o fetița. Ca in orice familie, mai exista și mici certuri și neințelegeri intre parteneri, iar cum spune și Elena Gheorghe, daca acestea nu ar…

- Carmen de la Salciua a transmis recent un mesaj tranșant pentru cei care o judeca. Artista a fost foarte deranjanta și a postat un text pe rețelele de socializare. Iata ce le-a spus cantareața celor care o judeca!