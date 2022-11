Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii IGSU au derulat, in acest sfarsit de saptamana, in judetele Iasi si Cluj si in Bucuresti, controale inopinate in 40 de cluburi, discoteci si sali de evenimente pe linia prevenirii supraaglomerarii, in urma carora au dispus suspendarea activitatii pentru 60 de zile in cazul a patru unitati…

- Sfatul lui Arafat in caz de cutremur: „Cel mai important este sa nu intre panica si sa lase deoparte toate teoriile de conspiratie si orice poate sa fie raspandit pe retelele de socializare". Prezent, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Seful DSU, Raed Arafat, a precizat ca, in caz de cutremur, este foarte important ca oamenii sa nu se panicheze si sa nu urmareasca teoriile de pe retelele de socializare. Prezent sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, le-a…

- La nivelul județului Maramureș a fost declarata starea de alerta Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La nivelul județului Maramureș a fost declarata starea de alerta, printr-o hotarâre a Consiliului Național pentru Situații de Urgența, care a fost convocat miercuri în…

- Patru mesaje RO-ALERT au fost transmise populatiei, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost semnalata o avarie la golirea de fund a Barajului Lacului Piscicol Taul Mare. Potrivit ISU Alba, pe parcursul noptii, 268 de persoane (aflate in zone cu potential risc) au fost informate asupra masurii…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a inaintat primele versiuni in cazul incendiului care a izbucnit marți in cladirea Asociației Nevazatorilor din Moldova de pe strada Columna din Capitala.Potrivit pompierilor, prima ipoteza ar fi un scurtcircuit.

- Pompierii militari maramureșeni intervin in acest moment la un incendiu de fond forestier, semnalat pe Valea Vaserului, in zona Varfului Greaban. „La fața locului acționeaza doi ofițeri și cinci subofițeri, cu o autospeciala de stingere 6 x 6, din cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus. In sprijin…

- Cei 77 de pompieri militari mobilizați sa lupte cu incendiile violente din Franța, printre care și salvatorii bihoreni, au fost recompensați de catre Dr. Raed Arafat, Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, in cadrul unei ceremonii desfașurate azi, la Targu Mureș.