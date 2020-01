Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, sustine ca politicienii trebuie sa fie foarte atenti la majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, in conditiile unei cresteri economice de numai 4%, daca "nu vrem sa ratacim vreo 40 de ani printr-un desert financiar".

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca ar renunta la pensie daca se aproba legislatia care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, informeaza Agerpres. Alegerea lui Isarescu este fireasca, din moment ce salariul anual de guvernator, de peste…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca pensiile din Romania ar trebui sa creasca, dar procentul cu care cresc reprezinta o problema, in conditiile in care economia creste cu 4% pe an, in timp ce pensiile sunt asteptate sa avanseze cu 40%, iar solutia la aceasta…

- Reducerea impozitelor pare cea mai simpla solutie, dar eu cred ca nu numai marimea acestora conteaza, ci si povara birocratiei, domnia sau nu a legii, costurile pentru obtinerea de avize si autorizatii sau chestiunile contractuale, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Mugur Isarescu,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat, marti, la Academia Romana, ca prevede o puternica dezbatere de idei si nu numai de idei, de interese, de opinii care vor contura Europa, facand referire la articolul din Financial Times al guvernatorului bancii Ungariei privind…

